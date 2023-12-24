Росія атакувала Україну "Шахедами": де оголошували повітряну тривогу

Країна-агресорка продовжує тероризувати Україну дронами-камікадзе. Повітряні сили та моніторингові канали попереджали про рух кількох груп "Шахедів".

Ввечері 23 грудня Росія атакувала Україна ударними БпЛА. Повітряні сили попередили про небезпеку близько 19:00.

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Що відомо про атаку дронами

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