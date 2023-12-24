Росія атакувала Україну "Шахедами": де оголошували повітряну тривогу

24 грудня 2023, 00:17
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Країна-агресорка продовжує тероризувати Україну дронами-камікадзе. Повітряні сили та моніторингові канали попереджали про рух кількох груп "Шахедів".

Ввечері 23 грудня Росія атакувала Україна ударними БпЛА. Повітряні сили попередили про небезпеку близько 19:00.

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Що відомо про атаку дронами

00:16 У Хмельницькій області відпрацювали сили ППО, повідомили в ОВА. Повітряні сили оголосили про відбій повітряної тривоги та загрози БпЛА. 23:55 Ударні БпЛА зафіксовано в Хмельницькій області, курсом на Старокостянтинів, – Повітряні сили.22:32 Тривога залишилася тільки у Вінницькій області та на Запоріжжі. Монітори пишуть, залишився лише один "Шахед".21:38 На Дніпропетровщині оголосили відбій повітряної тривоги.21:26 На Харківщині оголосили відбій.21:01 Жителів Нікопольського району Дніпропетровщини попередили про загрозу артобстрілу.20:46 У Кіровоградській області оголосили повітряну тривогу.20:36 Як повідомили ПС ЗСУ, російські дрони-камікадзе рухаються через Миколаївщину у напрямку Кіровоградщини.20:18 На Харківщині оголосили повітряну тривогу. Причина – активність ворожої тактичної авіації.20:16 Повітряні сили повідомили про ворожий дрон у місті Запоріжжя та закликали жителів перебувати у безпечних місцях. Також ПС ЗСУ заявили, що на Миколаївщині спостерігаються ударні БпЛА противника.20:11 Місцеві телеграм-канали повідомили про вибухи у Запоріжжі.20:00 Повітряні сили повідомили про дрони-камікадзе через Дніпропетровщину у південному напрямку та попередили жителів Запорізької області про загрозу.19:14 ПС ЗСУ попередили про рух "Шахедів" у бік Дніпропетровської області та закликали місцевих жителів перебувати в укриттях.19:13 На Дніпропетровщині оголосили повітряну тривогу.19:02 Запорізька область теж "почервоніла".19:07 На Херсонщині та Миколаївщині оголосили повітряну тривогу19:06 ПС ЗСУ попередили про загрозу застосування дронів-камікадзе.
 
Автор: Петро Залива