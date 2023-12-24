Росія атакувала Україну "Шахедами": де оголошували повітряну тривогу

Ввечері 23 грудня Росія атакувала Україна ударними БпЛА. Повітряні сили попередили про небезпеку близько 19:00.
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Що відомо про атаку дронами00:16
У Хмельницькій області відпрацювали сили ППО, повідомили в ОВА. Повітряні сили оголосили про відбій повітряної тривоги та загрози БпЛА. 23:55 Ударні БпЛА зафіксовано в Хмельницькій області, курсом на Старокостянтинів, – Повітряні сили.22:32
Тривога залишилася тільки у Вінницькій області та на Запоріжжі. Монітори пишуть, залишився лише один "Шахед".21:38
На Дніпропетровщині оголосили відбій повітряної тривоги.21:26
На Харківщині оголосили відбій.21:01
Жителів Нікопольського району Дніпропетровщини попередили про загрозу артобстрілу.20:46
У Кіровоградській області оголосили повітряну тривогу.20:36
Як повідомили ПС ЗСУ, російські дрони-камікадзе рухаються через Миколаївщину у напрямку Кіровоградщини.20:18
На Харківщині оголосили повітряну тривогу. Причина – активність ворожої тактичної авіації.20:16
Повітряні сили повідомили про ворожий дрон у місті Запоріжжя та закликали жителів перебувати у безпечних місцях. Також ПС ЗСУ заявили, що на Миколаївщині спостерігаються ударні БпЛА противника.20:11
Місцеві телеграм-канали повідомили про вибухи у Запоріжжі.20:00
Повітряні сили повідомили про дрони-камікадзе через Дніпропетровщину у південному напрямку та попередили жителів Запорізької області про загрозу.19:14
ПС ЗСУ попередили про рух "Шахедів" у бік Дніпропетровської області та закликали місцевих жителів перебувати в укриттях.19:13
На Дніпропетровщині оголосили повітряну тривогу.19:02
Запорізька область теж "почервоніла".19:07
На Херсонщині та Миколаївщині оголосили повітряну тривогу19:06
ПС ЗСУ попередили про загрозу застосування дронів-камікадзе.