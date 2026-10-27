Російський терор не припиняється: куди летять "Шахеди"

Ворожі війська атакують Україну ударними безпілотниками. Групи БпЛА летять з різних напрямків. Через це подекуди оголошено повітряну тривогу.

24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ та моніторингові спільноти пише про загрози обстрілу.

Що відомо про атаку?

Насамперед пам'ятайте про власну безпеку та перебувайте в укриттях у разі оголошення загрози для вашого регіону.

Де тривога: дивіться на карті