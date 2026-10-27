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24 Канал Новини України Російський терор не припиняється: куди летять "Шахеди"
27 жовтня, 21:42
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Російський терор не припиняється: куди летять "Шахеди"

Тетяна Бабич

Ворожі війська атакують Україну ударними безпілотниками. Групи БпЛА летять з різних напрямків. Через це подекуди оголошено повітряну тривогу.

24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ та моніторингові спільноти пише про загрози обстрілу.

Що відомо про атаку?

Насамперед пам'ятайте про власну безпеку та перебувайте в укриттях у разі оголошення загрози для вашого регіону.

Де тривога: дивіться на карті

 

21:48, 27 жовтня

Житомирщина: реактивний БпЛА курсом на Овруч.

21:28, 27 жовтня

Реактивний БпЛА на заході Дніпропетровщини, поблизу н.п. Вільногірськ, Божедарівка та Пятихатки, курс на північ.

21:25, 27 жовтня

Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запорізьку область.

21:22, 27 жовтня

Реактивний БпЛА на Кривий Ріг з північного сходу.

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