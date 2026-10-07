Дрони знову націлилися на Україну: куди летять "Шахеди"

Російська армія продовжує запускати нові й нові групи ударних дронів. Через загрозу атаки подекуди оголошено повітряну тривогу.

Про рух ворожих безпілотників пише 24 Канал, зібравши інформацію від Повітряних сил і моніторингових спільнот.

Що відомо про атаку?

Закликаємо вас не нехтувати власною безпекою та перебувати в укриттях у разі оголошення загрози для вашого регіону. Бережіть себе!

Де зараз тривога: дивіться на карті