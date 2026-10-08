Ворог запустив на Україну дрони з кількох напрямків: де існує загроза атаки

Російські війська продовжують тероризувати населення українських міст. Через хвилю нових ударних безпілотників подекуди оголошено повітряну тривогу.

Ситуацію тримають під контролем Повітряні сили ЗСУ. 24 Канал, спираючись на їхні дані, пише головне про ворожу атаку.

Де є небезпека обстрілу?

Насамперед закликаємо вас бути уважними й обережними та перебувати в укриттях у разі оголошення загрози для вашого регіону.

Куди летять "Шахеди": дивіться карту тривог