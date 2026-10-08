8 жовтня, 20:36
Ворог запустив на Україну дрони з кількох напрямків: де існує загроза атаки
Російські війська продовжують тероризувати населення українських міст. Через хвилю нових ударних безпілотників подекуди оголошено повітряну тривогу.
Ситуацію тримають під контролем Повітряні сили ЗСУ. 24 Канал, спираючись на їхні дані, пише головне про ворожу атаку.
Де є небезпека обстрілу?
Насамперед закликаємо вас бути уважними й обережними та перебувати в укриттях у разі оголошення загрози для вашого регіону.
Куди летять "Шахеди": дивіться карту тривог
20:45, 08 жовтня
Реактивний БпЛА курсом на Білу Церкву з півдня.
20:31, 08 жовтня
Луцьк!
20:27, 08 жовтня
Вінниччина: реактивний БпЛА курсом на Погребище.
20:26, 08 жовтня
Далі - через Волинь, в напрямку Ковеля.
20:21, 08 жовтня
Реактивний БпЛА курсом на Гостомель.