Росіяни заявляють, що їх атакували БпЛА, яких випустили з фур: очевидці показали відео

У неділю, 1 червня, безпілотники атакували низку найбільших авіабаз Кремля та місця розміщення стратегічної авіації ворога. Росіяни бідкаються, що атаку здійснили дрони, які вилетіли з різних транспортних засобів.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ.

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Що росіяни кажуть про атаку дронів

СБУ провела унікальну спецоперацію, знищивши російську стратегічну авіацію. Очевидці атаки заявляють, що дрони нібито вилітали з транспортних засобів.

Вигляд фури, за словами росіян, з якої нібито запускали дрони: дивіться фото російських ЗМІ

БпЛА вилітає з фури: дивіться відео

Губернатор Іркутської області Ігор Кобзев заявив, що відбулася атака на військову частину у селищі Середнє. За його словами, безпілотники нібито випустили з фури та її потім заблокували.

Росіяни кажуть, що на відео – фура, з якої вилетіли безпілотники, що атакували Іркутську область: дивіться відео (обережно, нецензурна лексика 18+)

Росіяни зазначили, що було начебто атаковано кілька селищ в Іркутську, Рязані та Мурманську. Губернатори областей офіційно підтвердили, що під ударом були військові аеродроми. Попередньо, за словами росіян, в Усольському районі Іркутської області БПЛА запускали з фури.

Момент запуску дрона з фури: дивіться відео очевидців (обережно, нецензурна лексика 18+)

СБУ підтвердила проведення операції "Павутина" на території Росії. Служба понад півтора року готувала спецоперацію, в результаті якої було уражено 41 літак стратегічної російської авіації. Це завдання було надскладним з логістичної точки зору. Літаки палали на аеродромах "Белая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново".