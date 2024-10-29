Дрони атакували Чечню: чи справді це робота України

Зранку 29 жовтня невідомі дрони вперше атакували Чечню. Під удар потрапив Російський університет спецназу імені Владіміра Путіна. Україна не коментувала цей інцидент.

Також, зокрема, це може бути робота місцевого партизанського руху, який не підтримує владу Рамзана Кадирова. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Владислав Селезньов.

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"Чи відпрацювали це завдання українські Сили оборони, я не готовий підтверджувати. Хоча б тому, що наше ГУР мовчить. СБУ так само про це не звітує. Можливо, це тамтешній партизанський рух у такий спосіб передає "привіт" для очільника Чечні. Можливо, якісь інші сили та засоби залучені для реалізації цієї місії", – сказав він.

Брехня російських чиновників

Владислав Селезньов зазначив, що останнім часом Рамзан Кадиров заявляє про те, що нібито міжнародний тероризм на території Чеченської Республіки "ліквідовано". Самопроголошений лідер Чечні хоче поділитися "власним досвідом" не лише з громадянами та установами на території Росії, а навіть зі своїми співвітчизниками, які мешкають на території ОАЕ. Загалом на Північному Кавказі зараз тривають певні заворушення.

Думаю, ми згодом дізнаємось, хто стоїть за цією атакою. Що ми тут зараз маємо розуміти? Те, що російські топчиновники, зокрема, Рамзан Кадиров, так само можуть говорити неправду. Або ж уповноважена їм особа,

– підкреслив військовий експерт.

Зокрема, у дописі Рамзана Кадирова мовиться, що нібито влучання було на території об'єкта, який не використовується за призначенням. Однак це не так. Це головна споруда на території Російського університету спецназу у місті Гудермес.

Також говорили, що буцімто займання "було швидко ліквідовано". У мережі багато фото та відео, які підтверджують, що пожежа може тривати й досі.

Що про це відомо

Самопроголошений лідер Чечні Рамзан Кадиров заявив, що 29 жовтня о 06:30 безпілотник атакував Російський університет спецназу у Чечні. Внаслідок атаки загорівся дах буцімто закинутої будівлі на території університету.

Чеченський терорист додав, що пожежу вже затушили, а жертв та постраждалих нібито немає. Ба більше, він стверджує, що діяльність університету не зупинена і всі служби продовжують працювати у штатному режимі.

Джерела 24 Каналу у спецслужбах повідомили, що удар дронами по Російському університету спецназу імені Путіна у місті Гудермес могли завдати з Дагестану або Інгушетії.