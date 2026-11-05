Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
24 Канал Головні новини Знову удари по енергетиці та критичних об'єктах: Росія атакувала Дніпро та Самар
5 листопада, 05:44
2
Оновлено - 06:32, 5 листопада

Знову удари по енергетиці та критичних об'єктах: Росія атакувала Дніпро та Самар

Андрій Шляхтін

Російські війська вночі 5 листопада вдарили по Дніпру та Самару. Внаслідок ворожої атаки у кількох районах спалахнули пожежі.

Відомо, що ворог бив безпілотниками. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжа

Чи є постраждалі та які наслідки? 

За його словами, у Дніпрі зайнялися дах приватного будинку та приватні гаражі. Поранень зазнали троє людей. 

Пожежі виникли і на об'єктах критичної інфраструктури.

На місцях ударів працюють екстрені служби.

Додамо, що Росія майже всю ніч запускала безпілотники у бік Дніпропетровської області, зокрема Дніпра. В обласному центрі періодично лунали вибухи. 

У Самарі перебої зі світлом

Міський голова Сергій Рєзнік розповів, що Росія вдарила по енергетичній інфраструктурі. У результаті частина міста має перебої з електропостачанням. Також можливі проблеми з водою. 

Прошу жителів подбати про себе та близьких: зробити запас води, зарядити телефони та павербанки, 
– додав він. 

Рєзнік зазначив, що міські служби працюють над усуненням наслідків атаки. Всі комунальні підприємства забезпечені необхідним для роботи та готові оперативно реагувати на аварійні ситуації. 

"Перебуваємо на постійному зв'язку з енергетиками та комунальними службами. Ситуацію тримаю на особистому контролі. Дякую всім працівникам екстрених і комунальних служб, які зараз працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільну роботу міських систем", – підсумував мер Самара.  

Окрім Дніпропетровщини, цієї ночі Росія била по складах на Київщині. Внаслідок атаки там виникла масштабна пожежа. 

Пов'язані теми:

Атака дронами-камікадзе Енергетика Дніпро Дніпропетровська область