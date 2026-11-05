Знову удари по енергетиці та критичних об'єктах: Росія атакувала Дніпро та Самар

Російські війська вночі 5 листопада вдарили по Дніпру та Самару. Внаслідок ворожої атаки у кількох районах спалахнули пожежі.

Відомо, що ворог бив безпілотниками. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжа.

Чи є постраждалі та які наслідки?

За його словами, у Дніпрі зайнялися дах приватного будинку та приватні гаражі. Поранень зазнали троє людей.

Пожежі виникли і на об'єктах критичної інфраструктури.



На місцях ударів працюють екстрені служби.

Додамо, що Росія майже всю ніч запускала безпілотники у бік Дніпропетровської області, зокрема Дніпра. В обласному центрі періодично лунали вибухи.

У Самарі перебої зі світлом

Міський голова Сергій Рєзнік розповів, що Росія вдарила по енергетичній інфраструктурі. У результаті частина міста має перебої з електропостачанням. Також можливі проблеми з водою.

Прошу жителів подбати про себе та близьких: зробити запас води, зарядити телефони та павербанки,

– додав він.

Рєзнік зазначив, що міські служби працюють над усуненням наслідків атаки. Всі комунальні підприємства забезпечені необхідним для роботи та готові оперативно реагувати на аварійні ситуації.

"Перебуваємо на постійному зв'язку з енергетиками та комунальними службами. Ситуацію тримаю на особистому контролі. Дякую всім працівникам екстрених і комунальних служб, які зараз працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільну роботу міських систем", – підсумував мер Самара.

Окрім Дніпропетровщини, цієї ночі Росія била по складах на Київщині. Внаслідок атаки там виникла масштабна пожежа.