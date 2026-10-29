Війська Росії атакували Харків дронами: постраждав навчальний заклад

Російські військові вночі 29 жовтня атакували Харків ударними безпілотниками та поцілили у навчальний заклад. На іншій локації спалахнула пожежа.

Про це розповів Ігор Терехов, міський голова Харкова, у соціальних мережах. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Обстріл Харкова 29 жовтня: що відомо про наслідки?

За даними Повітряних сил ЗСУ, ворог неодноразово запускав у напрямку Харкова як звичайні, так і реактивні ударні дрони у ніч проти 29 жовтня. Російські війська вкотре атакували місто та спричинили серію вибухів.

Наслідки обстрілів зафіксовано щонайменше у двох районах міста. Спершу мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що близько 03:17 було зафіксовано удар у Холодногірському районі – там виникла пожежа.

Згодом, о 04:40, він поінформував про ще одне влучання безпілотника – цього разу у Салтівському районі. За уточненою інформацією Ситуаційного центру, під ударом опинився навчальний заклад.

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Додамо, що дані щодо можливих постраждалих серед цивільного населення наразі уточнюють відповідні служби. Атака триває.