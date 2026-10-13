Російські дрони пошкодили медзаклад на Хмельниччині: є постраждалі

Російські війська упродовж доби неодноразово атакували Хмельницьку область ударними безпілотниками. Унаслідок влучання пошкоджено приміщення медичного закладу, а четверо пацієнтів отримали травми.

Про це повідомив голова Хмельницької ОДА Сергій Тюрін.

Що відомо про наслідки атаки на Хмельницьку область?

Під час однієї з ворожих атак руйнувань зазнала цивільна інфраструктура регіону. Вибуховою хвилею та уламками в медичному закладі пошкоджено вікна та вхідну групу. Також зазнали ушкоджень автомобілі, які були припарковані поруч із будівлею.

У момент обстрілу в приміщенні перебували люди. Четверо пацієнтів, які перебували на лікуванні, отримали незначні травми, їм надали необхідну медичну допомогу.

Працювали сили ППО, є збиття. Деталі згодом,

– написав Тюрін у своєму телеграм-каналі.

Інформація про загиблих унаслідок нічних атак не надходила.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ворожі безпілотники вже завдавали ударів по медичних закладах в інших областях.

Зокрема, 10 жовтня Росія вдарила дроном по медзакладу в Харкові. Відомо, що під удар потрапила установа в Холодногірському районі міста. Внаслідок атаки постраждали 3 людини. На щастя, минулося без загиблих.

Також на початку жовтня під ударом опинилася міська лікарня у Кривому Розі. Унаслідок удару постраждали щонайменше п'ятеро людей, серед них – співробітниця лікарні та жінка, яка гуляла із собакою неподалік місця влучання. Дві постраждалі віком 28 та 40 років перебувають у важкому стані.