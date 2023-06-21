Ворог атакував дронами Хмельниччину: все, що відомо про удар 21 червня

Вночі 21 червня російські війська намагались атакувати Хмельницьку область із застосуванням ударних дронів-камікадзе "Шахед". За попередніми даними, влучань немає.

Вибухи близько 5 ранку підтвердили в Хмельницькій обласній військовій адміністрації. Деталі атаки та чи вдалось ворогу досягти цілей – розповідаємо у матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також На Хмельниччині вночі знищили 6 "Шахедів"

У Повітряних силах попереджали про небезпеку

Попередньо у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу ворожих ракетних та дронових атак у регіоні.

Близько 3:40 в області оголосили повітряну тривогу.

Уже близько 5 ранку очевидці почали повідомляти про звуки вибухів. Їх підтвердили в Хмельницькій ОВА, без уточнення будь-яких інших деталей.

"У Хмельницькій області були чутні вибухи. Залишайтесь в укриттях!", – йшлось у повідомленні ОВА.

Зауважимо, що станом на 05:22 тривогу у Хмельницькій області було скасовано.

Падіння уламків в одній із громад

Суспільне з посиланням на джерела повідомило, що попередньо унаслідок влучання уламків пошкоджено будівлю в одній із громад Хмельницького району. Зазначали, що на місці сталась пожежа.

Згодом видання повідомило, що в громаді, в якій через падіння уламків загорілася будівля, аварійні відключення електроенергії.

За інформацією "Хмельницькобленерго", без світла залишилася частина міста та два села громади. Відновити електроенергію планують близько 8 години ранку.

В ОВА підтвердили падіння уламків на цивільну інфраструктуру. Зазначають, що уламки впали на гараж та господарчу будівлю в одній з громад області.

Постраждалих та загиблих немає. Працюють усі відповідні служби. Підрозділи ДСНС ліквідували займання,

– наголосили в ОВА.

Фото наслідків падіння уламків безпілотника

Суспільне з місця подій повідомило, що уламок ворожого дрона впав на дах приватного будинку в одному з районів Хмельниччини. Там погоріло 80 квадратних метрів площі, побутова техніка, зимовий одяг.

Зазначають, що будівля – це гостьовий будинок і на час пожежі там нікого не було. Наразі власники будинку ліквідовують наслідки.

Наслідки падіння уламків на Хмельниччині / Фото Суспільне

Знищено 6 "Шахедів"

Згодом командування Повітряних сил повідомило, що ворог для атаки Хмельниччини застосував 6 ударних дронів-камікадзе. Усі ворожі цілі було знищено.

Уночі 21 червня ворог завдав удару з північного напрямку ударними дронами іранського виробництва "Shahed-136/131". Усі дрони-камікадзе знищено силами та засобами Повітряних Сил на Хмельниччині,

– йдеться у повідомленні.

Додамо, що ворог в останні місяці значно частіше почав обстрілювати українські міста використовуючи для атак різні типи ракет і ударні дрони-камікадзе "Шахед".