Атака дронів-камікадзе: у Києві зафіксували падіння уламків

Київ та Київська область зазнали атаки ударних БпЛА ворога уночі 20 грудня. Влада повідомила про наслідки.

У КМВА, зокрема, написали про падіння уламків. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

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Київ атакували ударні дрони: що відомо про наслідки

Повітряну тривогу Києві оголошували двічі за ніч – ближче до 1 та ближче до 2 годин ночі. У цей час тривала тривога і в області, а також і в інших регіонах через атаку ударних дронів ворога.

До столиці БпЛА підлітали у кілька хвиль та з різних напрямків. Вже під ранок, після 5 години, місцева влада повідомила про наслідки нічного нальоту.

Стало, зокрема, відомо, що унаслідок атаки російських БпЛА по Києву зафіксовано падіння уламків в Деснянському районі. Попередньо, незначних пошкоджень зазнав фасад складського приміщення.

Інформації щодо пожежі чи потерпілих не було.

Згодом у КМВА уточнили, що силами та засобами ППО усі дрони, які загрожували Києву, були вчасно виявлені й знешкоджені.

Влада просить усіх киян завжди відповідально ставитися до оголошення небезпек, не нехтувати правилами й завжди користуватися укриттями.

Цієї ж ночі вибухи чули у Сумах. Також Херсон опинився під масованим артилерійським обстрілом. На момент публікації повітряна тривога через дрони залишалася тільки у Чернігівській області.