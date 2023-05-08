Як виглядає квартира у Києві зсередини, яку пошкодили окупанти: моторошні кадри
8 травня вночі окупанти випустили по Україні 35 "Шахідів". У Києві після знищення дрона його уламки пошкодили житловий будинок.
У квартирах постраждалої багатоповерхівки пошкоджено вікна та фасади. Відповідні фото та відео оприлюднили у місцевих телеграм-каналах, інформує 24 Канал.
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Як виглядає квартира зсередини, яка постраждала від дрона у Києві
На оприлюднених кадрах можна побачити, що уламки "Шахіда" влучили у квартиру, в якій повністю вибило стіну.
У квартирі також розкидало речі власників та випали вікна.
Постраждала квартира у Києві зсередини: дивіться відео
У самому житловому будинку пошкоджені вікна та фасади.
Наслідки влучання уламків дрона у Києві / фото телеграм-канал "Украина Сейчас"
Зараз на місці події працюють правоохоронці слідчо-оперативної групи, які фіксують всі пошкодження майна у квартирах та в самому будинку.
Загалом у столиці постраждало 5 осіб. Двоє перебувають у лікарні, одного з них прооперували – стан стабільний, розповів мер Віталій Кличко.
Нічна атака Києва: все, що відомо
- У КМВА повідомляли, що у Святошинському районі столиці через падіння уламків пошкоджено 7 авто і ще 1 авто горіло.
- Зафіксовано падіння уламків на житловий будинок, пошкоджені вікна, фасади. Також є падіння уламків на проїжджу частину.
- Внаслідок атаки травмовано 5 осіб – їм надана медична допомога.
- У Солом’янському районі пошкоджено резервуар з витоком дизельного палива (без загоряння). На стоянці пошкоджено 15 вантажних та 5 легкових авто.
- Також через уламки було пошкоджено газову трубу високого тиску з послідуючим горінням газового факела. Газ перекрито, пожежу ліквідовано.
- Мер Віталій Кличко заявив, що це була наймасованіша атака на Київ за весь час військових дій.
- У Повітряних силах наголосили, що противник атакував Київщину ударними дронами іранського виробництва "Shahed-136/131". Було застосовано 35 ударних БпЛА – вони всі знищені.