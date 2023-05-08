Як виглядає квартира у Києві зсередини, яку пошкодили окупанти: моторошні кадри

8 травня 2023, 11:01
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8 травня вночі окупанти випустили по Україні 35 "Шахідів". У Києві після знищення дрона його уламки пошкодили житловий будинок.

У квартирах постраждалої багатоповерхівки пошкоджено вікна та фасади. Відповідні фото та відео оприлюднили у місцевих телеграм-каналах, інформує 24 Канал.

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Як виглядає квартира зсередини, яка постраждала від дрона у Києві

На оприлюднених кадрах можна побачити, що уламки "Шахіда" влучили у квартиру, в якій повністю вибило стіну.

У квартирі також розкидало речі власників та випали вікна.

Постраждала квартира у Києві зсередини: дивіться відео

У самому житловому будинку пошкоджені вікна та фасади.

Наслідки влучання уламків дрона у Києві / фото телеграм-канал "Украина Сейчас"

Зараз на місці події працюють правоохоронці слідчо-оперативної групи, які фіксують всі пошкодження майна у квартирах та в самому будинку.

Загалом у столиці постраждало 5 осіб. Двоє перебувають у лікарні, одного з них прооперували – стан стабільний, розповів мер Віталій Кличко.

Нічна атака Києва: все, що відомо

  • У КМВА повідомляли, що у Святошинському районі столиці через падіння уламків пошкоджено 7 авто і ще 1 авто горіло.
  • Зафіксовано падіння уламків на житловий будинок, пошкоджені вікна, фасади. Також є падіння уламків на проїжджу частину.
  • Внаслідок атаки травмовано 5 осіб – їм надана медична допомога.
  • У Солом’янському районі пошкоджено резервуар з витоком дизельного палива (без загоряння). На стоянці пошкоджено 15 вантажних та 5 легкових авто.
  • Також через уламки було пошкоджено газову трубу високого тиску з послідуючим горінням газового факела. Газ перекрито, пожежу ліквідовано.
  • Мер Віталій Кличко заявив, що це була наймасованіша атака на Київ за весь час військових дій.
  • У Повітряних силах наголосили, що противник атакував Київщину ударними дронами іранського виробництва "Shahed-136/131". Було застосовано 35 ударних БпЛА – вони всі знищені.

Автор: Софія Ковнір