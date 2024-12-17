Атака дронів на Київ: уламки упали у 3 районах столиці
Росія продовжує атакувати мирні українські міста, які ніколи не становили загрози. Цього разу під ударом опинився Київ.
У Києві уламки збитих дронів впали у кількох районах. Про це пише 24 Канал із посиланням на Київську міську військову адміністрацію.
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У Києві впали уламки
Відомо, що внаслідок атаки російських БпЛА по Києву зафіксовано падіння уламків в трьох районах столиці:
- В Солом’янському районі пошкоджено легковий автомобіль
- В Печерському – уламок пошкодив вікно в житловому будинку.
- В Дніпровському – уламки пошкодили скління вікон в житловому будинку.
Решту інформації уточнюють. Повідомлень про постраждалих не надходило. Наслідки падіння уламків ліквідують.
Раніше писали про роботу сил протиповітряної оборони у Києві. Там чули вибухи. Росія постійно атакує ударними дронами типу "Шахед". під прицілом ворога часто опиняються об'єкти цивільної інфраструктури.