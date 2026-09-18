Росія обстріляла Київщину: постраждала ціла родина з 3 дітьми

Вранці Росія атакувала Київську область дронами. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджена цивільна інфраструктура.

Про наслідки ранкової атаки розповіли глава ОВА Тимур Ткаченко і ДСНС.

Скільки людей постраждали через удар по Київщині?

На Фастівщині постраждала багатодітна родина – матір, батько і 3 дітей.

У дітей виявили акубаротравму та гострі реакції на стрес. Усіх трьох госпіталізували до лікарні.

Також до медзакладу забрали батька. Чоловік отримав термічні опіки, осколкове поранення та різану рану стопи.

Матері надали допомогу на місці. У неї – гостра реакція на стрес.

Внаслідок атаки один приватний будинок зруйновано, ще один пошкоджено. Також пошкоджено автомобіль.

"Рятувальники та всі необхідні служби працюють на місці й продовжують фіксувати наслідки атаки", – уточнив чиновник.

Наслідки удару по Фастівщині / Фото ДСНС

Нагадаємо, уночі Росія повністю зруйнувала ТЦ "Амстор" в Запоріжжі. Рятувальники ліквідували загоряння на загальній площі понад 10 тисяч метрів квадратних. Відомо про одного постраждалого.

Також окупанти масовано атакували Конотоп на Сумщині дронами. Пошкоджені школа, дитсадок, медзаклади, залізниця, транспортна інфраструктура та приватні будинки. Через пошкодження мереж частина міста залишилася без електрики та газу. Також постраждали дві жінки.