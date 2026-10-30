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24 Канал Новини України Росія атакувала Київщину дронами: зруйновано будинки у 4 районах
30 жовтня, 09:17
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Росія атакувала Київщину дронами: зруйновано будинки у 4 районах

Анастасія Колеснікова

Російські війська атакували Київську область безпілотниками. Унаслідок ударів пошкоджено житлові будинки.

Про наслідки обстрілу розповіли у Київській обласній військовій адміністрації.

Які наслідки атаки на Київщину 30 жовтня?

Під ворожим ударом опинилися житлові сектори та цивільні об'єкти Вишгородського, Броварського, Бориспільського й Обухівського районів.

У Вишгородському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено приватний житловий будинок та господарську будівлю. Схожих руйнувань зазнав і Броварський район, де понівечено приватну садибу.

Найбільше руйнувань житлового фонду зафіксовано в Обухівському районі. Там уламками та вибуховою хвилею пошкоджено три приватні житлові будинки, господарську споруду, а також об'єкт інфраструктури.

Крім того, ворожі безпілотники пошкодили інфраструктурний об'єкт в Бориспільському районі. 

Нагадаємо, що у ніч проти 30 жовтня окупанти вдарили по Києву балістикою і дронами. 

У Дніпровському районі столиці частково зруйновано одноповерхову будівлю. Під час розвідки рятувальники виявили тіло загиблої людини. Також у районі пошкоджено вікна житлового будинку та припарковані автомобілі на двох локаціях. 

У Дарницькому районі виникли пожежі в нежитлових будівлях: горіли складська будівля, сміття, деревина та покрівля недіючої споруди.

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