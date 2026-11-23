Російська атака на Київщину обернулася трагедією для мешканців Вишневого – ворожий дрон влучив просто у супермаркет. У момент удару там перебували люди.

Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.

Скільки людей загинули та постраждали у Вишневому?

У місті Вишневе Бучанського району російський безпілотник влучив у приміщення супермаркету. Внаслідок удару загинули дві жінки, ще 26 людей отримали поранення. Серед постраждалих – троє дітей.

Також пошкоджено два торговельні заклади та три багатоквартирні житлові будинки.

Загалом в Київській області пошкоджено 21 об'єкт. Серед них – житлові будинки, торговельні та виробничі приміщення, автомобілі й об'єкти енергетичної інфраструктури. На місцях влучань працюють усі необхідні служби. Постраждалим надають медичну та іншу допомогу. Що відомо про наслідки атаки в Димері?

Найважча ситуація на Київщині після ворожих обстрілів – у Димері Вишгородського району. Російський безпілотник влучив у п'ятиповерховий житловий будинок, унаслідок чого частково зруйновано під'їзд.

Загинули 11 людей, серед них – дитина. Під час пошуково-рятувальної операції надзвичайникам вдалося врятувати двох людей – 7-річну дитину та 79-річну жінку. Обох передали медикам.

Ще семеро людей отримали травми, серед них – двоє дітей. Пошуково-рятувальні роботи на місці удару тривають.