Ворожі дрони атакували Київщину: загинув чоловік, двоє поранених та 17 зруйнованих об'єктів

Ворог 10 вересня атакував Київську область ударними безпілотниками, внаслідок чого один чоловік загинув та ще двоє людей отримали травми. У трьох районах регіону зафіксовано пошкодження 17 об’єктів цивільної, промислової та приватної інфраструктури.

Як повідомив у своєму Telegram-каналі заступник керівника Офісу Президента Тимур Ткаченко, повітряна тривога в області тривала майже протягом усього дня через постійну загрозу ворожих безпілотників.

Яка ситуація на Київщині?

Унаслідок ворожих ударів пошкоджень зазнали Бучанський, Фастівський та Обухівський райони.

Уповноважені служби зафіксували влучання та руйнування приватних будинків, транспортних засобів, складських і виробничих приміщень, ангару й ветеринарної клініки.

Наразі рятувальники ДСНС продовжують ліквідовувати пожежу складських приміщень у Бучанському районі, що виникла в результаті обстрілу.

"Висловлюю щирі співчуття родині та близьким загиблого чоловіка. Дякую всім службам, які без упину працюють над ліквідацією наслідків атаки та допомагають людям", – зазначив посадовець.

Що відомо про пожежу поблизу Гостомеля?

До слова, у мережі писали, що в районі Гостомеля на Київщині спалахнула масштабна пожежа. За повідомленнями телеграм-каналів, російські військові повторно вдарили по складу, після з'явилася інформація про нібито повторну детонацію.

"Щоб уникнути зайвих спекуляцій і паніки", ситуацію прокоментував Тимур Ткаченко. Він підкреслив, що внаслідок атаки загорівся склад цивільного призначення.

На місці працюють рятувальники та всі необхідні служби. Ситуація контрольована. За попередньою інформацією, постраждалих немає,

– зазначив він.

Ткаченко також пообіцяв інформувати про подальший розвиток подій.

Де ще фіксували наслідки атак?

Окупанти тероризували Київ – у столиці повідомляли про роботу ППО, також відомо про пошкодження офісних будівель і пожежу на складі в Оболонському районі.

Також під ударом декілька разів за день був Дніпро. А у Павлограді, що на Дніпропетровщині, дрон вдарив по ТЦ. На місці події загинули 4 людини, ще понад 60 отримали поранення. Наслідки атаки фіксували й на Одещині, а також у Сумах і Луцьку.