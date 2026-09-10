Російські дрони атакували Київщину: є загиблий, поранені та руйнування у трьох районах

Ранкова атака російських дронів на Київщину призвела до загибелі однієї людини та поранення ще двох цивільних мешканців. Внаслідок падіння уламків у кількох районах області пошкоджено житлові будинки, ветеринарну клініку та складські приміщення.

Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Що відомо про наслідки удару на Київщині?

Ворожі безпілотники завдали шкоди цивільній інфраструктурі одразу в трьох районах області. У Бучанському районі внаслідок падіння уламків зазнали пошкоджень приватні житлові будинки. Також спалахнула пожежа на відкритій території.

У Фастівському районі уламки російського дрона пошкодили будівлю ветеринарної клініки та приватний будинок. Місцева мешканка отримала осколкове поранення, однак медичну допомогу їй надали на місці.

Найтяжчі наслідки зафіксували в Обухівському районі, де внаслідок ворожого удару загинула людина, а ще одна дістала травми. Окрім цього, на території району зайнялося складське приміщення.

На місцях подій працюють підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій, правоохоронці та медики. Фахівці ліквідовують пожежі, надають допомогу потерпілим та фіксують воєнні злочини Росії.