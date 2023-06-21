Буданов висловився про дрони над Кремлем і вказав на вразливість Росії
Ще донедавна Україна не визнавала причетність до атаки дронів на Кремль. Однак начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов таки натякнув, що без українських спецслужб тут могло й не обійтися.
Про це Буданов сказав в інтерв'ю журналістам. Він також розповів, яке значення мала ця атака.
Дивіться також Тоцно в ціль: як працюють українські снайпери на Бахмутському напрямку
Буданов переконаний, що головним результатом атаки, яка не завдала істотних матеріальних збитків, стала демонстрація всьому світу, що міць Росії є бутафорією.
Журналісти видання, які побували в кабінеті Буданова, звернули увагу на карту Москви, що висить на стіні. Саме в серце Москви, Кремль, прилетіли на початку травня цього року 2 безпілотники, які врізалися у вежу будівлі, де розташована резиденція бункерного диктатора Володимира Путіна.
На великому екрані, єдиному джерелі світла в кімнаті, відображається карта Москви – цілі удару безпілотника в травні. Україна не визнавала причетності до жодної операції. Але генерал Буданов майже не поважає офіційну двозначність,
– поділилися враженнями від відповіді голови військової розвідки журналісти.
Атака дронів на Кремль: головне
30 травня столиця країни-агресорки Москва зазнала масової атаки безпілотників. Американські чиновники вважають, що атаку безпілотників на Кремль, ймовірно, організував один зі спеціальних військових або розвідувальних підрозділів України.
Вважається, що два безпілотники були запущені з невеликої відстані – з території Москви або поблизу неї. Дрони мали обмежений заряд вибухівки: це свідчить про те, що атака мала більше шокову цінність, ніж реальну загрозу.