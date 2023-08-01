Нова "бавовна" у Москві: з'явилися кадри наслідків влучної атаки дронів
У ніч на 1 серпня Москву вкотре атакували невідомі БпЛА. У мережі вже з’явилися кадри наслідків влучання дронів.
Перші вибухи пролунали близько 3 години ночі. Їх почули мешканці Одинцовського району Московської області. Детальніше про це – розповість 24 Канал.
До теми "Бавовна" у вежі, де розташовані 3 російські міністерства: показуємо на карті "Москву-Сіті"
Наслідки атаки БпЛА на Москву
Мер Москви вже заявив, що нібито "кілька безпілотників під час спроби прольоту до Москви було збито засобами ППО". Один долетів до тієї ж вежі в Сіті, що й минулого разу. Пошкоджено фасад на рівні 17 поверху.
У російському міноборони заявили, що буцімто "українські БпЛА намагалися атакувати об'єкти в Москві, два знищені над Підмосков'ям, ще один придушений, впав на території "Москви-Сіті".
Очевидці повідомляли, що була атакована та сама вежа "Москви-Сіті" в IQ кварталі, що й раніше. Попередньо, був атакований 21 поверх.
За попередніми даними, на 21 поверсі вежі IQ-Кварталу "Москва-Сіті" розташоване міністерство економічного розвитку Росії.
Територію біля атакованої вежі вже оточили, уламки безпілотника, який потрапив у вежу, спрямовані на вибухотехнічну експертизу.
Що відбувається зараз у Москві / фото росЗМІ
Наслідки атаки дронів у Москві: дивіться відео
Атака БпЛА у Москві: що відомо
- В одну з веж хмарочоса "Москва-Сіті" влучив дрон – і це вже друга ідентична подія за дві доби. За тієї різниці, що вночі 1 серпня безпілотник влучив у інший поверх – трохи вище.
- 30 липня вибухи у російській столиці пролунали близько 3:00. У мережі повідомляли, що під атакою опинився бізнес-центр "Москва-Сіті". Згідно з наявною інформацією, приліт стався в одну з башт.
- Російське міноборони традиційно розповіло байки про "придушення атаки ворожих безпілотників".
- У міноборони ж заявили, що Москву атакували 3 БпЛА – один збили, а інші – заглушили засобами радіоелектронної боротьби. А ось влучили невідомі літальні апарати, за завою російського міноборони, тому, що були "придушені".
- Атаку на "Москва-Сіті" прокоментував і мер столиці Сєргєй Собянін. Він, традиційно, звинуватив в атаці Україну. Також, за його словами, удар безпілотниками "не завдав значних збитків".