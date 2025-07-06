Москву атакували дрони: у аеропортах ввели обмеження
- Москва та Ленінградська область Росії зазнали атаки дронів, збили щонайменше 8 дронів.
- Введено обмеження в 5 аеропортах.
Ввечері 6 червня Москва та Ленінградська область Росії опинилися під атакою БпЛА. Російська влада заявила про збиття щонайменше 8 дронів.
В аеропортах ввели обмеження. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ.
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Москва опинилась під атакою БпЛА
Мер Москви Собянін заявив про збиття 6 БпЛА, що летіли на Москву. Водночас губернатор Кірішського району Ленінградської області повідомив про збиття 2 дронів.
У Росавіації заявили, що роботу припинили 5 аеропортів. Втім, там додали, що "авіатранспортна система справляється з втручанням в її роботу ззовні".
"Авіаперевізникам на тлі затримок рейсів дуже важливо в повному обсязі дотримуватись правил, у тому числі з напоїв, харчування та готелів для пасажирів цих рейсів", – зазначили у відомстві.
Нагадаємо, вночі 6 липня безпілотники атакували російську Калугу та Новоросійськ, спричинивши вибухи. У Новоросійську, де базується Чорноморський флот, повідомляли про атаку безекіпажними катерами та БпЛА.