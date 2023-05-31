Атака дронів на Москву: де знайшли уламки біля столиці Росії
Росія заявила, що дрони атакували Москву та Підмосков'я 30 травня. Їхні уламки нібито впали у декількох селах довкола російської столиці.
РосЗМІ написали, де саме приземлились рештки цих об'єктів. За даними росіян, це були не тільки дрони, ще й снаряди, квадрокоптери, та навіть "чотирикутний металевий предмет", пише 24 Канал.
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Де виявили уламки в Підмосков'ї
Російські ЗМІ напили, що знайшли шість уламків у різних районах Підмосков'я. Серед них – два дрони та два снаряди.
Вони впали у селі Іллінське Красногорський міського округу. Так, у полі та біля будинку №23 на вулиці Єлисейській знайшли уламки безпілотника літакового типу.
Дрон нібито впав у Іллінському: дивіться на карті
"Металеві фрагменти невідомого походження" знайшли біля будинку №14 на вулиці Озерній вулиці у котеджному селищі "Павлове-2" у селі Новинки, що належить до округу Істра.
Де розташовані російські Новинки: дивіться на карті
Фрагменти снарядів знайшли нібито відразу у двох місцях у селі Жуківка Одінцовського міського округу:
- біля будинку №102 у дачному кооперативі "Новина";
- на ділянці №13 у дачному кооперативі "Іллінське".
Окрім того, в "Іллінському" біля будинку №4 нібито ще були уламки квадрокоптера.
Де розміщена Жуківка: дивіться на карті
Також у селі Ромашкове того ж Одінцовського міського округу знайшли "чотирикутний металевий предмет" на ґанку приватної школи "Лідер" на вулиці Микільській. Його дрібні уламки виявили на даху. Будівля при цьому не постраждала.
Де розташоване Ромашкове: дивіться на карті
Москву атакували дрони: коротко
- Дрони атакували Москву 30 травня. Вибухи були на вулиці Атласова у Новій Москві, дрон атакував будинок на вулиці Профспілковій. Уламки безпілотника нібито впали на Ленінському проспекті.
- У Одинцово, Красногорська, Нової Риги та столичного району Кунцево почули звуки вибухів. Пропагандисти заявляли, що у Підмосков'ї за ранок нібито збито понад 10 безпілотників.
- Згодом пропаганда заявила про 32 випущених дрони. Однак російське міноборони сказало тільки про 8 одиниць. Детальніше про це – читайте за посиланням.