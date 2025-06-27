Там розташований НПЗ: дрони атакували підпиємство під Самарою

У ніч на 27 червня в російському місті Новокуйбишевськ пролунала атака дронів, яку підтвердив місцевий губернатор. При цьому російська влада заявляє, що постраждалих нібито немає, але деталі пошкоджень залишаються невідомими.

Інцидент знову вказує на вразливість російської промислової інфраструктури, зокрема об'єктів паливно-енергетичного комплексу. Під удари безпілотників дедалі частіше потрапляють саме регіони, де зосереджене нафтопереробне виробництво. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на російські телеграм-канали.

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Дрони атакували підприємство біля НПЗ

Губернатор Самарської області В'ячеслав Федорищев підтвердив атаку дронів на Новокуйбишевськ у ніч на п'ятницю. Він стверджує, що безпілотники намагалися вразити промисловий об'єкт у Новокуйбишевську. Тут розташований нафтопереробний завод "Роснефти". Потужність НПЗ становить близько 8,8 мільйона тонн нафти на рік. За словами Федорищева, на місці працюють екстрені служби. Інформації про поранених чи загиблих наразі немає.

Російські медіа повідомляли, що через атаку дронів запроваджували обмеження в місцевому аеропорту Курумоч. Деталі таких обмежень чи вплив на авіасполучення влада не уточнює. Це вже не перший випадок, коли повітряний рух у регіоні зупиняють через загрозу ударів. Міноборони Росії заявило про "знищення" 39 безпілотників у ніч на 27 червня. Більшість із них нібито збили над Ростовською та Волгоградською областями.

Нагадаємо, Україна використовує дрони для атак на російські військові об'єкти, мовиться і про паливно-енергетичні комплекси. Владислав Селезньов зазначив, що українські атаки спрямовані на зменшення потенціалу ворога на території України. Вашингтон, ймовірно, хотів уникнути українських ударів по російських об'єктах, але Росія не дотримується угод.