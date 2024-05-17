Палали щонайменше 2 нафтобази та 2 термінали, – у ЗМІ про вражаючу роботу ГУР у Новоросійську

Вночі у Новоросійську було гаряче. Містяни чули щонайменше 35 вибухів. Як виявилося, то українські дрони працювали по об'єктах, які слугують для окупантів в Україні.

Як передають джерела 24 Каналу, масовану атаку на Краснодарський край здійснили дрони ГУР та СБУ. Тим часом, як безпілотники Служби безпеки "займалися" Туапсе, БпЛА Головного управління розвідки "бешкетували" у Новоросійську. У росЗМІ розповіли про приголомшливі наслідки роботи української розвідки.

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Що саме уразили дрони у Новоросійську

За повідомленням ЗМІ, ГУР атакувало у Новоросійську щонайменше 2 нафтобази та 2 термінали.

Так, внаслідок нічного удару постраждали "Новоросійський мазутний термінал" та термінал "Імпортхарчпром" – в останньому безпілотники потрапили по двох резервуарах з паливом.

Крім того, сталися прильоти по нафтобазі Газпрому в селищі Кирилівка, що розташоване у Приморському районі Новоросійська, за 7 кілометрів від адміністративного центра. Було гучно також і на нафтобазі "Грушова балка", яка належить Транснафті.

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Пекельна ніч у Росії

Вночі російські пабліки скаржилися, що окупований Крим зазнав атаки понад сотні дронів. Так, гучно було у Севастопольській бухті. Під ударом опинилася й електропідстанція "Севастопольська".

"Бавовна" трапилася й у морському порту Новоросійська та на Туапсинському НПЗ.

Джерела 24 Каналу розповіли, що головними цілями спільної операції СБУ та ГУР стали кораблі та інші плавзасоби Чорноморського флоту Росії у місцях їхнього базування, зокрема у Севастополі та Новоросійську.

Робота українських спецслужб довела, що окупанти не здатні захистити свої основні морські бази у Чорному морі.

Нагадаємо, що БпЛА ГУР та СБУ не припиняють працювати ні на день. Так, у ніч проти 16 травня прильоти трапилися у Тулі. Там було уражено виробничі потужності держпідприємства російського оборонного комплексу "Базальт". Відомо, що через війну Росії проти України це підприємство перебуває під санкціями ЄС, США та інших країн.