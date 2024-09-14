Дачний будинок Ломаченка постраждав через російський обстріл Одещини

У ніч на 14 вересня Одеська область зазнала атаки російських дронів. Внаслідок вибухів зазнала пошкоджень дача чемпіона світу з боксу Василя Ломаченка.

Російська армія продовжує здійснювати удари на об'єкти портової інфраструктури України. У ніч на 14 вересня ворожі безпілотники атакували місто Вилково Ізмаїльського району Одеської області.

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Росія атакувала будинок Ломаченка

За повідомленням місцевих ЗМІ, внаслідок вибуху безпілотника постраждав дачний будиночок боксера Василя Ломаченка.

Уродженець Білгород-Дністровського придбав будинок у місцевих рибалок кілька років тому. З початку повномасштабної агресії Росії будівля кілька разів зазнавала ушкоджень. Під час останньої були пошкоджені вікна та двері, але без подальшого загоряння.

Дачний будинок Ломаченка / фото Бессарабія INFORM

Наразі достеменно не відомо, чи буває Ломаченко на своїй дачі. Адже Росія активно бомбардує прибережну зону Одеської області.

Проте можна з упевненістю стверджувати, що ми не почуємо слів засудження атаки Росії від Ломаченка. Боксер ще жодного разу публічно не висловився стосовно війни. Один з найвідоміших боксерів світу більше переймається справами УПЦ МП, неодноразово потрапляючи в скандальні хроніки.