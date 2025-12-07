Дрони знищили резервуари по 2000 кубів пального в Орловській області: у ЗМІ показали фото

Добрі дрони продовжують атакувати Росію. Завдяки удару 2 грудня вдалося знищити не менше двох резервуарів з паливом на Лівенській нафтобазі в Орловській області.

Це випливає із супутникового знімка, зробленого 6 грудня, передає 24 Канал з посиланням на російську службу "Радіо свобода".

Які наслідки атаки на Лівенську нафтобазу?

Губернатор регіону Андрій Кличков після атаки дронів заявив про пожежу "на об'єктах паливно-енергетичного комплексу в Лівенському районі". За даними супутникових знімків, там уражено щонайменше два резервуари.

БпЛА знищили резервуари пального в Лівнах: відео "Радіо свобода"

Варто зауважити, що кожен резервуар на нафтобазі в Лівнах здатний вміщувати до 2000 кубічних метрів палива.

