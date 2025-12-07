Укр Рус
7 грудня, 19:48
2

Дрони знищили резервуари по 2000 кубів пального в Орловській області: у ЗМІ показали фото

Надія Батюк
Основні тези
  • 2 грудня дрони знищили не менше двох резервуарів з паливом на Лівенській нафтобазі в Орловській області.
  • Варто зауважити, що кожен з резервуарів вміщує до 2000 кубометрів палива.

Добрі дрони продовжують атакувати Росію. Завдяки удару 2 грудня вдалося знищити не менше двох резервуарів з паливом на Лівенській нафтобазі в Орловській області.

Це випливає із супутникового знімка, зробленого 6 грудня, передає 24 Канал з посиланням на російську службу "Радіо свобода".

Які наслідки атаки на Лівенську нафтобазу?

Губернатор регіону Андрій Кличков після атаки дронів заявив про пожежу "на об'єктах паливно-енергетичного комплексу в Лівенському районі". За даними супутникових знімків, там уражено щонайменше два резервуари.

БпЛА знищили резервуари пального в Лівнах: відео "Радіо свобода"

Варто зауважити, що кожен резервуар на нафтобазі в Лівнах здатний вміщувати до 2000 кубічних метрів палива.

Атаки на Росію: останні новини

  • Росію все частіше атакують дрони. Зокрема, у ніч на 7 грудня вибухи чули у Саратовській області. Повідомлялося, що під ударом могла опинитися нафтобаза в Енгельсі. Там виникла пожежа.

  • Окрім цього, українські підрозділи вночі в суботу, 6 грудня, атакували нафтопереробний завод противника в Рязані. Цей об'єкт, потужністю 17,1 мільйона тонн нафти на рік, належить до низки найбільших російських нафтопереробних підприємств. Там виготовляють бензини А-92/95/98/100, реактивне пальне, дизель. Тоді ж під ударом опинився й завод з виготовлення корпусів для снарядів.

  • Також Україна атакувала Темрюцький морський порт у Краснодарському краї, після влучання там виникла пожежа.