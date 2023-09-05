Дрони не давали спати: у Росії знову поскаржилися на атаку на Підмосков'я та кілька областей

На росіян очікувала чергова неспокійна ніч. Хтось не міг вилетіти через закритий повітряний простір, а комусь цілу ніч ввижалися якісь дрони у небі.

РосЗМІ, місцеві телеграм-канали та міністерство убивств Росії розповідали про буцімто атаку дронами. Останнє заявило, що змогло збити якийсь безпілотник над Калузькою областю.

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Дрони не давали спокою росіянам

Власне, у Калузькій області буцімто збили дрон близько 3 ночі. Ясна річ, що вже звинуватили в атаці Україну та побідкалися на те, що безпілотник мав атакувати якісь об'єкти на території Росії.

У Москві останнім часом теж дуже неспокійно. Кажуть, що і вона була під загрозою атаки дроном. Мовляв, один безпілотник збили в Істринському районі, що під Москвою. Спочатку Собянін казав, що нічого не сталося. Немає ані руйнувань, ані постраждалих.

Невдовзі Собянін поскаржився, що внаслідок падіння уламків в Істринському районі пошкоджений побутовий об'єкт. Міський голова наголосив, що над усуненням наслідків працюють оперативні служби.

А ще повідомив про ще один безпілотник, який буцімто летів на Москву. Каже, його збили у Тверській області у районі Завидово. Запевняв, що там теж без постраждалих і руйнувань.

Десятки рейсів затримали

Тим часом оголошували план "Килим". Так, в аеропорту "Внуково" пасажирів попереджали про те, що закрита повітряна зона. Відповідно – рейси затримуються. Скаржилися росіяни, що вильоти затримували на понад 4 години.

Загалом на виліт і приліт затрималися майже 50 рейсів. Ще 6 довелося взагалі скасувати. Про це свідчили дані онлайн-табло столичних аеропортів.

Станом на 05:45 у "Домодєдово" затримали 6 рейсів, 2 скасовані. А у "Внуково" – 17 рейсів і 1 скасували. Натомість у "Шереметьєво" затримані 23 рейси. Що стосується "Жуковського" аеропорту, то там скасували 3 рейси.

Уночі замість москвичів літали дрони: дивіться відео

Зауважимо, що 4 вересня у Росії скаржилися на замінування усіх шкіл і торговельних центрів. Ясна річ, що дуже швидко знайшли український слід у повідомленнях. Мовляв, про замінування сповістили з території нашої країни.