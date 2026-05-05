Кишеньковий завод Путіна: полковник запасу розкрив, який важливий об'єкт атакували у Росії
- Україна атакувала НПЗ "Кірішінафтооргсинтез" у Ленінградській області, який входить у трійку найбільших заводів в Росії, з потужністю 17 мільйонів тонн переробки нафти.
- Полковник у запасі Роман Світан зазначив, що Володимир Путін отримував значні доходи від цього заводу, атакувати його було доволі складно.
Вночі 5 травня Україна завдала удару по НПЗ "Кірішінафтооргсинтез" у Ленінградській області, що входить у трійку найбільших заводів. На нього припадає 17 мільйонів тонн переробки нафти.
Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан зауважив 24 Каналу, що Володимир Путін отримує великі гроші від цього об'єкта через певний механізм. Тому це дуже хороша ціль у Росії.
Дивіться також Палац Путіна під загрозою: нафтова пляма з Туапсе рухається в бік Геленджика
"Це кишеньковий завод Путіна. Там є певний механізм, як Путін отримує досить серйозні гроші з роботи цього заводу. Він виготовляє паливо. Частина мазути йде під Санкт-Петербургом, через Приморськ", – пояснив він.
Зверніть увагу! Нафтопереробний завод "Кірішінафтооргсинтез" відіграє ключову роль у забезпеченні внутрішнього ринку паливом. Він мав можливості переробляти десятки мільйонів тонн нафти. Також цей НПЗ забезпечує російське військо паливом. Зокрема, тут виготовляють дизель, бензин і авіаційне паливо. Тому ураження таких об'єктів впливає на перебіг подій на фронті.
Дістати до КІНЕФа дуже складно. Тому це дуже вигідний об'єкт у хвилі ударів по Росії напередодні 9 травня, коли ворог святкує "побєдобєсіє".
"Складно зайти на КІНЕФ. Доводиться проламуватися крізь московську та білоруську ППО, ще дорогою стоїть валдайська ППО. Доволі складно виконати завдання, але це професійний підхід", – підкреслив військовий експерт.
Цікаво, що політтехнолог Тарас Загородній припустив, що восени Росію може спіткати катастрофа. Річ у тім, що атаки по російських НПЗ вже скоротили переробку нафти до найнижчого рівня за 16 років. Водночас Україна має плани далі провокувати дефіцит палива. Навіть порівняно з 2025 роком НПЗ в Росії вибухають частіше, а потенційних цілей ще вистачає. Такий економічний колапс може дестабілізувати путінський режим.
Атака на Ленінградську область: що відомо?
У ніч на 5 травня БпЛА атакували Ленінградську область. Внаслідок ударів зафіксували пожежу в промисловій зоні в Кірішах. Станом на 8:08 росіяни заявляли, що нібито знищили 29 БпЛА над областю. Місцева влада оголосила, що буцімто займання в Кірішах вдалося ліквідувати, а жертв та наслідків немає.
Згодом у Генштабі ЗСУ повідомили, що СБУ спільно із Силами оборони вдарили по одному з найбільших НПЗ Росії. Під ураження потрапили НПЗ "Кірішінафтооргсинтез" і нафтоперекачувальна станція "Кіріші". Там виникли пожежі.
Зазначалося, що на НПЗ "Кірішінафтооргсинтез" уразили щонайменше три установки первинної переробки нафти (АВТ). Вони критично важливі для функціонування підприємства, тому що забезпечують базовий процес розділення сирої нафти на фракції.
На нафтоперекачувальній станції "Кіріші" уразили резервуар із нафтопродуктами. Цей об'єкт є ключовим елементом у ланцюгу транспортування нафти та нафтопродуктів до експортних напрямків, зокрема, через порт Приморськ.