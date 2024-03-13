Росіяни заявили про атаку на Ленінградську область: там дрон був спрямований на нафтобазу

В середу, 13 березня, в областях Росії було неспокійно. Так, про небезпеку ударів безпілотників повідомила влада Ленінградської області.

Там, губернатор Дрозденко заявив про нібито збиття дрона у Кірішському районі на підльоті до нафтозаводу.

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Безпілотник був спрямований на нафтобазу

Зранку 13 березня влада Ленінградської області розповіла про загрозу застосування дронів по нафтопереробному заводі в Кірішському районі.

Так, губернатор Ленобласті Олександр Дрозденко заявив, що на підльоті до заводу КІНЕФ у Кірішському районі начебто було збито безпілотник літакового типу. Він розповів, що виробництво працює у штатному режимі. Традиційно він заявив, що постраждалих немає.

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