Військові моряки вночі потужно знищили "Шахед" з артилерійського катера

Вночі 13 липня російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе та ракетами. Військовим морякам вдалося знищити один із "Шахедів".

Загалом за ніч було знищено 20 "Шахедів". Українська ППО спрацювала на відмінно.

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Військові моряки потужно знищили дрон-камікадзе

Як стало відомо, вночі 13 липня особовим складом одного з катерів Військово-Морських Сил ЗСУ було знищено дрон-камікадзе "Shahed-136".

Зауважимо, що 13 липня російські окупанти атакували Україну 20-ма ударними безпілотниками іранського виробництва "Shahed-136/131". Напрямки атаки – північно-східний (Курськ) та південно-східний (Приморсько-Ахтарськ). Також ворог застосував дві крилаті ракети "Калібр" з Чорного моря та одну балістичну – "Іскандер-М" (Джанкой, Крим).

Унаслідок бойової роботи усі 20 ударних дронів знищено, переважно на Київщині. Також на різних напрямках знищено дві крилаті ракети "Калібр". Стосовно наслідків пуску ракети з ОТРК "Іскандер-М" інформація уточнюється.

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