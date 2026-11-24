Росія запустила ударні дрони по Україні: у столиці лунають тривога та вибухи
Російські військові запустили ударні безпілотники по території України. Через загрозу ворожих дронів у низці областей оголосили повітряну тривогу.
Закликаємо негайно прямувати до укриттів, якщо у вашому регіоні оголошено небезпеку. Усі деталі стосовно російської атаки зібрав 24 Канал.
Куди летять ворожі цілі?
У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті
У Шевченківському районі Києва зафіксували влучання уламків БпЛА та пожежу на 1 – 2 поверхах 16-поверхового житлового будинку. А також – у дворі будинку. Екстрені служби прямують на місце. У Києві лунають вибухи! Реактивний БпЛА курсом на Дніпро Повторні пуски КАБів в бік Татарбунар. Шулявка. Виноградар. Реактивний БпЛА над Києвом! Реактивний БпЛА над Київським водосховищем, курс на Димер/Вишгород.
У Шевченківському районі Києва зафіксували влучання уламків БпЛА та пожежу на 1 – 2 поверхах 16-поверхового житлового будинку. А також – у дворі будинку. Екстрені служби прямують на місце.
У Києві лунають вибухи!
Реактивний БпЛА курсом на Дніпро
Повторні пуски КАБів в бік Татарбунар.
Шулявка.
Виноградар.
Реактивний БпЛА над Києвом!
Реактивний БпЛА над Київським водосховищем, курс на Димер/Вишгород.