Російські військові запустили ударні безпілотники по території України. Через загрозу ворожих дронів у низці областей оголосили повітряну тривогу.

Закликаємо негайно прямувати до укриттів, якщо у вашому регіоні оголошено небезпеку. Усі деталі стосовно російської атаки зібрав 24 Канал.

Куди летять ворожі цілі?

У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті