Запускають кілька сотень БпЛА щодня, – Сили оборони Півдня назвали цілі росіян

Щодня російська армія застосовує проти українських військових та цивільних громадян декілька сотень безпілотників. Окупанти нарощують потенціал в цьому напрямку, кількість дронів у росіян порівняно з минулим роком збільшилась.

Про це в етері 24 Каналу зазначив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, наголосивши, що БпЛА – доволі розповсюджений вид зброї ворога, який він зокрема використовує на Півдні України.

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Коли погодні умови несприятливі – ворог запускає менше БпЛА

Сьогодні на південному напрямку противник застосував орієнтовно 329 FPV-дронів. Щодня він використовує до 150 розвідувальних безпілотників. Ворог також запускає дрони для скидів боєприпасів, таких сьогодні він залучив до роботи орієнтовно 300 одиниць.

Дуже активно російські війська, зі слів Волошина, застосовують і дрони-камікадзе типу "Шахед", таких станом на 16 жовтня вони випустили понад 40.

Щодня ситуація майже однакова, хоча у вихідні була трохи гірша погода, то на 50 – 70 БпЛА окупанти випустили менше. Однак загалом цифра доволі висока, якщо порівнювати дані за минулий рік. Противник нарощує кількість саме такого виду озброєння й активно його застосовує,

– повідомив Волошин.

Тактика росіян – терор проти цивільних громадян

Речник Сил оборони Півдня наголосив, що ворог запускає дрони не лише по Силах оборони України, а й постійно під удари безпілотників потрапляють Херсон і населені пункти Херсонської та Дніпропетровської областей, які прилеглі до колишнього Каховського водосховища, серед таких: Нікополь, Марганець, Мирівська громада.

Якщо говорити в цілому про поведінку ворога на Півдні, то, зі слів Волошина, він продовжує керуватися тактикою завдання терористичних ударів проти мирного населення.

"За минулу добу по Запорізькій області ворог завдав 388 ударів різними видами озброєння: з авіації, артилерією, РСЗВ, дронами. Ворог не менше 25 разів здійснював обстріли Дніпропетровської області. Щодня 25 – 30 населених пунктів Херсонщини, в тому числі й саме місто Херсон, потерпають від ударів ворожих дронів. Кожного дня є поранені й жертви цього терору серед цивільних громадян", – підсумував Волошин.