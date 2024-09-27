Не лише "Шахеди" запускали: авіаексперт припустив, до яких хитрощів стали вдаватися росіяни

В результаті протиповітряного бою 27 вересня ЗСУ збили 24 ударних БпЛА. Російська атака по Україні могла розпочатись з застосуванням "Шахедів", а потім ворог міг використати дрони "Гербери".

Про це в етері 24 Каналі зазначив експерт з авіації Костянтин Криволап, пояснивши, що "Гербери" схожі за контуром на "Шахеди", однак мають певні відмінності.

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Ворог застосовує "Гербери" зокрема в якості розвіддронів

В разі, коли "Гербери" використовуються з бойовою частиною, то ці дрони можуть діяти на відстані до 100 кілометрів. Якщо їх застосовують як розвідувальні безпілотники, тоді вони літають, як "Шахеди" – дуже далеко.

"Ці дрони кружляли, повертали в інший бік. Я почав аналізувати, чому "Шахеди" літають, а їх не збивають. Потім зрозумів, що це "Гербери". Вони намагаються визначити місця розташування українських ЗРК, ми їх не показували. А коли вони відлітали туди, де їх могли дістати мобільні вогневі групи, які не стоять на одному місці, вони їх знищували. Таким чином ті 10 – 15 дронів, що залітали в Київську область, були ліквідовані", – пояснив Криволап.

В російській армії побільшало безпілотників

Стосовно збільшеної у противника кількості "Шахедів", авіаексперт розповів, що доволі тривалий час ця цифра становила 300 дронів на місяць. Зараз стільки росіяни можуть виготовити за 4 – 5 днів.

Це, на думку Криволапа, пов'язано з тим, що ворог почав виробляти значну кількість фюзеляжів (корпусів літального апарату). Частина з них передається в Єлабугу, де збирають безпілотники під назвою "Герань 2", інша частина в Іжевськ на завод "Купол".

Це той завод, який повідомив, що в Китаї планує розмістити додаткове виробництво "Шахедів". Не думаю, що в Китаї їх будуть збирати й потім везти в Росію контейнерами. В 1 такий вміщується 5 дронів. Вони їх назвали "Гарпія". Ймовірніше, що ці безпілотники збільшили можливості росіян, нині вони здатні виробляти 450 – 500 одиниць,

– озвучив Криволап.

Офіційно! В українському Генштабі повідомили, що у ніч на 27 вересня 2024 року окупанти випустили по Україні 32 ударних БпЛА типу "Шахед". Сили ППО провели потужну бойову роботу і збили 24 безпілотники. Крім того, 1 "Шахед" увійшов у повітряний простір Румунії, ще 1 – локаційно було втрачено внаслідок протидії РЕБ.