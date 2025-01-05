Дуже важливий хаб: ексспівробітник СБУ проаналізував, де в Росії пролунали вибухи

В Ленінградській області 4 січня БпЛА атакували найбільший російський морський торгівельний порт Усть-Луга. Знищення потужностей Росії та зупинення її флоту через такі удари працює також і на безпеку країн Західної Європи.

Про це в етері 24 Каналу зазначив ексспівробітник СБУ Іван Ступак, нагадавши, що у 2024 році саме з порту Усь-Луга вийшло судно під китайським прапором, завантажене добривами, яке в Балтійському морі вимкнуло транспондер, кинуло якір і почало кружляти зигзагами з 21:00 до 3:00, намагаючись пошкодити інтернет-кабелі, що пролягають по морському дну.

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Фінляндія та Швеція тиснуть на російський флот

Цей російський порт опинився під атакою вже вдруге. Перший раз удар стався 21 січня 2024 року.

Це дуже важливий хаб, потужності для переміщення різних вантажів, у тому числі там розміщений нафтопереробний комплекс. Експорт нафтопродуктів дає росіянам гроші, за які потім купують живу силу, виплачують зарплату російським військовим. Гроші – це кров війни,

– озвучив Ступак.

Ексспівробітник СБУ зауважив, що зараз уряд Фінляндії та Швеції тисне на російський флот, який виходить з порту Усть-Луга, зупиняючи кораблі у Фінській затоці та Балтійському морі.

Починають проводити огляд суден, які вийшли з Росії, на предмет дотримання санкційної політики, а також щодо намірів Росії пошкодити інтернет-кабелі, які розміщені в Балтійському морі,

– розповів Ступак.

Нагадаємо, що в Центрі протидії дезінформації повідомили, що Усть-Луга – це одна з основних точок експорту російської нафти, газу, вугілля та інших ресурсів після введення санкцій проти Росії. Крім того, порт розташований у стратегічно важливій точці Балтійського моря, що дозволяє Росії забезпечувати військово-морську присутність у регіоні, включно з вантажами для воєнних потреб.