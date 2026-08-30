Росія атакувала Україну балістикою та понад сотнею дронів: як відпрацювала ППО

Російські окупанти знову влаштували масовану повітряну атаку на українські регіони, застосувавши балістику та велику кількість безпілотників. Сили оборони вели напружений бій у кількох областях, захищаючи мирні міста від чергового удару ворога.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Як відпрацювала ППО?

У ніч на 30 серпня ворог атакував Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Курської області, а також 130 ударними й імітаційними безпілотниками.

Станом на ранок українській протиповітряній обороні вдалося збити та подавити 125 ворожих БпЛА у північних, південних, східних і центральних регіонах. Для відбиття повітряного нападу залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і мобільні вогневі групи.

За даними військових, противник запускав безпілотники "Шахед" (значна частина з яких були реактивними), "Гербера", S8000 "Бандероль", а також дрони-імітатори "Пародія".

Пуски здійснювалися з районів Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського. Захисники неба ліквідували більшість повітряних загроз, однак зафіксовано влучання на 13 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на чотирьох майданчиках.



Робота ППО у ніч на 30 серпня / Фото: Повітряні Сили ЗС України

Частина ворожих засобів ураження не досягла своїх цілей завдяки активній протидії підрозділів радіоелектронної боротьби та безпілотних систем. Ситуація під контролем Сил оборони, інформація щодо остаточних наслідків уточниться після завершення роботи всіх служб.

Нагадаємо, Росія ввечері 29 серпня та вночі 30 серпня атакувала Київ ударними безпілотниками. У столиці пролунала серія вибухів, внаслідок ворожої атаки виникли пожежі та руйнування у кількох районах міста.

Зокрема, в Оболонському районі безпілотник спричинив займання на трьох поверхах 12-поверхового житлового будинку. Пожежу на площі 80 квадратних метрів ліквідували, трьох постраждалих передали медикам.

Також наслідки атаки зафіксували у Подільському, Голосіївському та Деснянському районах. Горіли нежитлові та адміністративні будівлі, складське приміщення й трава на відкритій території.

Вранці рятувальники продовжували працювати у Голосіївському районі, де горіла нежитлова будівля. Інші пожежі, що виникли в столиці через ворожі удари, вже ліквідували.

Зазначимо, протягом 29 серпня Росія атакувала Україну 224 ударними безпілотниками, більшість із яких були реактивними. Основною ціллю ворога стали Київ і Київська область. Сили ППО змогли знешкодити 199 російських безпілотників. Атака тривала майже 12 годин.