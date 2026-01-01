Росія досі намагається переконати США в "атаці" на резиденцію Путіна
У Росії знову заговорили про "атаку" на резиденцію кремлівського диктатора Володимира Путіна. Начальник російського Головного розвідувального управління (ГРУ) Ігор Костюков передав представнику США нібито її "докази".
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міноборони Росії.
Які "докази" росіяни передали представнику США?
Ігор Костюков зустрівся з представником апарату військового аташе при посольстві США в Москві.
У російському міноборони стверджують, що він нібито передав американському чиновнику "матеріали з розшифрованими даними маршрутизації та контролер українського дрона", який був збитий "під час відбиття атаки на резиденцію Путіна".
Варто зауважити, що розшифровку пам'яті навігаційних контролерів цих дронів проводили представники спецслужб Росії. Костюков сказав:"Ми хочемо вам передати контролер і опис цього контролера, зроблений нашими фахівцями. Вважаємо, що цей крок дасть змогу зняти всі питання і сприятиме встановленню істини".
Що відомо про "атаку" на резиденцію Путіна?
Раніше Сергій Лавров заявив, що Україна нібито вночі 29 грудня здійснила атаку безпілотниками на державну резиденцію Володимира Путіна в Новгородській області. Він пригрозив, що об'єкти та час удару у відповідь буцімто вже визначені.
Володимир Зеленський спростував цю інформацію. Він переконаний, що росіяни не зацікавлені у завершенні війни й тому шукають приводи для нових інформаційних атак і загострення.
Політолог Олег Саакян озвучив 24 Каналу думку, що Володимир Путін зробив помилку, сподіваючись на підтримку Дональда Трампа. За його словами, диктатор виставив себе вкрай слабким. Трамп чудово розуміє, що Путін зараз говорить про атаку не з сильної позиції. Крім того, Росія знецінює старання США у мирних переговорах, а це помилка.