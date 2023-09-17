Росіяни побідкались, що дрони атакували нафтобазу в Орлі: там потужна пожежа
Росіяни знову бідкаються на атаку дронів. Так, їм примарились безпілотники над окупованим Кримом, а також у місті Орел.
Вороже міноборони заявило про шість збитих дронів над територією Криму. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.
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Атака на нафтобазу в Росії
У мережі оприлюднили відео, яке нібито свідчить про атаку на російське місто Орел. За попередньою інформацією, БпЛА атакували нафтобазу на території області. Там триває потужна пожежа.
Наслідки атаки на місто Орел: дивіться відео
Росіяни заявили про нову атаку Криму
За даними росЗМІ, над тимчасово окупованим Кримом у ніч на 17 вересня було збито 6 безпілотників.
Спочатку російське міноборони повідомило про атаку двох дронів у районі західного узбережжя півострова, а через пів години відзвітувало про виявлення чотирьох безпілотників "над північно-західним та східним узбережжям".
В обох випадках, за версією міноборони, йшлося про БПЛА літакового типу, які було знищено. Інших подробиць – поки що немає.
Збитий дрон у Підмосков'ї
Мер Москви Сєргєй Собянін також встиг заявити, що ще один безпілотник, який намагався здійснити атаку на столицю, був нібито збитий силами ППО в Московській області.
За його словами, це сталося у Раменському районі. Руйнувань та постраждалих після падіння уламків немає.
Водночас у заяві міноборони Росії йдеться про знищення безпілотника у Домодєдовському районі.
Черговими засобами ППО знищено безпілотний літальний апарат літакового типу над територією Домодєдівського району Московської області,
– заявили вороги.
Інші подібні атаки у Росії
- У кремлівському міноборони заявили, що в ніч на 16 вересня нібито "присікли атаку двома БпЛА літакового типу". Додали, що "ППО начебто "збила дрони" над територією Калузької і Тверської областей.
- Також у ніч на 26 серпня пропагандисти в істериці заволали, що Московську область начебто "атакував дрон". Також заявили, що нібито "успішно" відпрацювала ППО.
- До речі, нещодавно глава міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров виклав у мережу цікаве відео. На кадрах видно, як морські дрони атакують російський корабель.