"Неспокійна ніч": у Росії знову бідкаються на атаку дронів

Ніч проти 6 липня виявилась дещо неспокійною для жителів країни-агресорки. Так, в міноборони Росії заявили про атаку дронів.

Про це вони повідомили зранку 6 липня, інформує 24 Канал. Звісно, там не обійшлося без звіту про "успішну" роботу російської "пе-ве-о".

Дивіться також Десятки вибухів, робота ППО і пожежа: у російському Ростові була неспокійна ніч

Окупанти скаржаться на атаку дронів

Російське оборонне відомство зранку в суботу, 6 липня, заявило, що протягом цієї ночі засобами ППО знищено 7 БпЛА. Зокрема, там вказали, що, мовляв, знешкодили безпілотники над територією Курської області та 1 БпЛА над територією Бєлгородської області.

Однак, у звіті міноборони країни-агресорки не вказали про "вогняну" ніч у Краснодарському краї. Власне, близько 3 ночі російські телеграм-канали почали повідомляти про атаку дронів по регіону.

Так, цієї ночі ворожі об'єкти в кількох муніципалітетах Краснодарського краю зазнали атаки безпілотниками. За інформацією окупантів, йдеться про Єйський, Ленінградський і Павлівський райони.

Зазначається, що в Єйську ворожа ППО нібито збила дрон. Водночас наслідків атаки уникнути не вдалося. Зафіксовано пошкодження вежі стільникового зв'язку.

Безпілотники росіяни "збивали" і у станицях Павловській та Ленінградській. Після падіння уламків дронів на місцевих нафтобазах спалахнули резервуари з паливом.

За словами окупантів, постраждалих їм вдалося уникнути.