Окупанти бідкаються на неспокійну ніч у Криму та над Азовським морем
7 червня 2024, 09:20Читать новость на русском
У Криму ніч також виявилась неспокійною. Росіяни знову бідкаються на атаку безпілотних літальних апаратів.
Російські ЗМІ пишуть про збиття БпЛА над різними регіонами Росії. Неспокійною ніч видалась також у тимчасово окупованому Криму, передає 24 Канал.
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У Росії заявляють про збиті дрони
Російське оборонне відомство повідомило, що сили ППО вночі нібито знищили 11 БпЛА над Кримом, 8 – над Азовським морем. Крім цього, там зазначили, що ще 6 дронів збили над Кубанню, 2 – над Бєлгородською областю та один над Ростовською.
Всього росіяни заявляють про 28 збитих безпілотників. Про жертв чи руйнування не повідомляють.
Окупанти заявляють про атаку дронів у Луганську
- Пізно ввечері, 6 червня, телеграм-пабліки почали писати про серію потужних вибухів у тимчасово підконтрольному загарбникам Луганську.
- Як зазначають ворожі інформаційні ресурси, саме безпілотники атакували місто Луганськ. Водночас окупанти поспішили зазначити, що "працює протиповітряна оборона".
- Власне, було чути два потужних вибухи. Росіяни запевняють, що системи ППО збили нібито два безпілотні літальні апарати. Це підтвердив так званий прессекретар ватажка квазіреспубліки.