Окупанти бідкаються на неспокійну ніч у Криму та над Азовським морем

У Криму ніч також виявилась неспокійною. Росіяни знову бідкаються на атаку безпілотних літальних апаратів.

Російські ЗМІ пишуть про збиття БпЛА над різними регіонами Росії. Неспокійною ніч видалась також у тимчасово окупованому Криму, передає 24 Канал.

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У Росії заявляють про збиті дрони

Російське оборонне відомство повідомило, що сили ППО вночі нібито знищили 11 БпЛА над Кримом, 8 – над Азовським морем. Крім цього, там зазначили, що ще 6 дронів збили над Кубанню, 2 – над Бєлгородською областю та один над Ростовською.

Всього росіяни заявляють про 28 збитих безпілотників. Про жертв чи руйнування не повідомляють.

Окупанти заявляють про атаку дронів у Луганську