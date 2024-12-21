Російський БпЛА повис на дереві: у ДСНС показали шокуючі кадри з Київщини

Росія щодня і щоночі запускає на Україну ударні дрони. Для того, щоб увести українських оборонців неба в оману окупанти поряд зі смертельними "Шахедами" запускають безпілотники-приманки.

Часто безпілотники-приманки несуть надруковану на 3D-принтері кулю, загорнуту у фольгу. Вона імітує боєголовку іранського дрона Shahed-136, передає 24 Канал із посиланням на ДСНС.

Дивіться також Ми ще до повномасштабної війни відслідковували противника, були унікальні джерела, – ГУР

Ворожий БпЛА застряг на дереві

Саме такий фальшиий дрон було виявлено в одному з населених пунктів Київської області. Він повис просто на дереві. Піротехніки зняли залишки ворожого безпілотника-приманки з дерева. На щастя, цей БпЛА не мав бойової частини й не становив загрози для мешканців.

️Не наближайтесь до підозрілих предметів, навіть якщо вони здаються безпечними! Якщо помітили щось підозріле, телефонуйте за номером 101,

– попередили у ДСНС.

Російський дрон-приманка потрапив у "пастку" дерева на Київщині / Фото ДСНС

До слова, у ніч проти 21 грудня Росія атакувала Україну 113 ударними безпілотниками, з яких 57 було збито протиповітряною обороною.