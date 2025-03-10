Під Самарою після атаки дронів почалася пожежа: повідомляли про вибухи на НПЗ

У Росії знову вночі було неспокійно та гучно. Зокрема, дрони атакували об'єкти поблизу Самари.

Під Самарою після атаки дронів 10 березня 2025 року почалася пожежа. Про це пише 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ.

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Виникло масштабне займання

У російських телеграм-каналах відзначають, що очевидці повідомляли про вибухи на НПЗ. Мовиться про Новокуйбишевський НПЗ.

За офіційними даними МНС, спалахнув склад на площі 1500 квадратних метрів. У Росії традиційно заявляють, що постраждалих немає. Також там заявили про роботу протиповітряної оборони по дронах.

Губернатор регіону сказав, що над містом збили 3 безпілотники, які намагалися атакувати місцеве підприємство. Про яке саме підприємство йдеться, глава регіону не уточнив.

На відео із місця подій можна побачити чорний дим, який здіймається над ймовірним місцем прильоту.

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За словами керівника ЦПД Андрія Коваленка, потужність Новокуйбишевського НПЗ сягає 8,8 мільйона тонн нафти на рік. Це робить його одним з десяти найбільших у Росії.