Безпілотники знову атакували Каширу, де розташована пошкоджена попереднім ударом ГРЕС
В ніч на 10 вересня Росія зазнала масованої атаки дронами. У тому числі невідомі безпілотники фіксували й у Московській області.
Російські ЗМІ повідомляють про атаку на підмосковську Каширу. Трохи більше як тиждень тому там атакували ГРЕС.
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Атака на Каширу
За данними міноборони країни-агресорки, вночі 10 вересня Росію атакували щонайменше 144 безпілотники. З них принаймні 20 були спрямовані на Московську область. Зафіксовано роботу ППО у Каширі.
Вночі уламки БпЛА впали на територію вулиць Горького та Лугової у Каширі-1. Осколками пошкоджено скління дошкільного відділення та житлового будинку на території приватного сектору. Інших пошкоджень немає,
– повідомляє голова міського округу.
Зокрема, момент удару по Каширі потрапив на відео.
Атака на Каширу: дивіться відео
Через уламки безпілотника рух Каширським шосе у бік Москви перекрито.
Падіння уламків на Каширському шосе / фото з телеграм-каналів
Зазначимо, що також робота по БпЛА велася у міських округах Подільськ, Раменське, Люберці, Домодєдово та Коломна в Підмосков'ї.