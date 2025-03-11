"Ми повинні бути напоготові": Путіну повідомили про масовану атаку по Росії

Прессекретар очільника Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Владіміру Путіну вже повідомили про масштабну атаку дронів по Росії, яка відбулася вночі 11 березня.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Пєсков висловився про атаку БпЛА

Дмитро Пєсков 11 березня прокоментував атаку дронів на Москву та низку інших російських регіонів.

Путіну повідомлено про атаку безпілотників на Московський регіон,

– лаконічно сказав він.

Речник Кремля також цинічно заявив, що Україна нібито "б'є по житлових будинках", а російські військові продовжують вражати "військові та навколовійськов цілі".

Зрозуміло, ніхто не збирається одягати рожеві окуляри та розраховувати, що режим раптом відразу відмовиться від своєї нацистської сутності. Ні, вони не відмовляться. Ми маємо бути напоготові,

– вже традиційно підкреслив російський посадовець.

До того ж Пєсков зазначив, що російські так звані сили ППО нібито "дуже добре спрацювали" під час відбиття атаки безпілотників на Московський регіон.

Нагадаємо, в міноборони країни-агресорки заявили, що цієї ночі їхні засоби протиповітряної оборони перехопили та знищили 337 безпілотників. Через атаку БпЛА росіяни ввели режим "Килим", який передбачає тимчасові обмеження на приліт та виліт літаків у всіх столичних аеропортах.