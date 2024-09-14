Росіяни скаржаться на атаку близько 20 БпЛА: в яких регіонах лунали вибухи

Неспокійною видалася для росіян ніч на 14 вересня. Щонайменше 19 дронів атакували декілька російських регіонів.

Мовиться про Курську, Брянську та Бєлгородські області. Вже традиційно російське міноборони заявило, що буцімто ППО знищила усі дрони.

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Що відомо про атаку дронів на Росію

В повідомленні міноборони Кремля мовиться, що БпЛА літакового типу намагалися атакувати об'єкти на території Росії.

Там стверджують, що російська ППО буцімто збила 10 БпЛА над Курською областю та ще 9 над Бєлгородською областю.

Водночас губернатор Брянської області Алєксандр Богомаз заявив, що також під ударом опинилася Брянщина. За його словами, область буцімто атакував 1 дрон літакового типу. Ну і звичайно Богомаз заявив, що його нібито вдалося збити.

Нагадаємо, що у ніч на 10 вересня відбулася наймасованіша атака БпЛА на Росію. За інформацією міноборони Росії, загалом в різних районах Московської області було збито 20 дронів. Робота по БпЛА велася у міських округах Подільськ, Раменське, Люберці, Домодєдово та Коломна в Підмосков'ї.