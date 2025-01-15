Росіяни скаржаться на атаку БпЛА в кількох регіонах: у Воронежі пролунали вибухи

Неспокійним для росіян видався вечір 15 січня. Дрони атакують кілька регіонів Росії.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали. У Воронежі пролунали потужні вибухи.

Дивіться також У Волгоградській області Росії спалахнув завод "Лукойлу"

Що відомо про атаку БпЛА на Росію

Близько 21:00 росіяни повідомили про те, що на Росію йде атака БпЛА. Дрони були помічені над Воронежем, в Орловській, Бєлгородській та Ростовській областях.

У мережі повідомили про потужні вибухи у Воронежі. Місцева влада стверджує, що в регіоні нібито збили 4 БпЛА.

Дрони атакували Воронезьку область: дивіться відео

За попередньою інформацією, минулося без постраждалих. Також окупанти поспішили перекрити рух на Кримському мосту.

Нагадаємо, що учора ввечері, 14 січня, невідомі БпЛА атакували Тамбовську область. OSINT аналітики змогли визначити, що атака була спрямована на спиртзавод "Талвис" поблизу Тамбову. На опублікованих відео в мережі можна помітити, що на об'єкті виникла значна пожежа.