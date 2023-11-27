"Бавовна", стовпи диму та паніка: до Росії посеред ночі завітали дрони

Вночі у Росії помітили безпілотники. Окупанти традиційно звинуватили в атаці дронів ЗСУ та відзвітували про нібито успішну роботу ППО.

Інцидент стався пізно ввечері 26 листопада. Про це пишуть ЗМІ країни-агресорки, передає 24 Канал.

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Що сказала місцева влада

Пропагандистські медіа Кремля повідомили, що дрони зафіксували над Смоленською та Орловською областями. Губернатор Орловської області Андрєй Кличков заявив, що росіяни за допомогою РЕБ нібито знешкодили дрон, який після цього впав у промзоні міста Лівни. Він також повідомив про відсутність постраждалих.

Міноборони держави-терориста відзвітувало про нібито знищення безпілотника у Смоленській області. Це начебто сталося о 23:20 за московським часом. У відомстві Сєргєя Шойгу додали, що це буцімто був "український БпЛА літакового типу".

Як відреагували росіяни

Атака невстановлених безпілотників викликала паніку серед місцевого населення. Росіяни трохи відчули те, що відчували українці під час терористичних атак країни-агресорки.

Соцмережами вже ширяться кадри, зроблені переляканими жителями Росії. Так, на одному з таких відео очевидець розповідає, як над його населеним пунктом збивали дрон.

Обережно, на відео присутня ненормативна лексика російською!

Переляканий росіянин розповідає про БпЛА: дивіться відео



На іншому відео росіянка показала наслідки роботи ППО окупантів. На кадрах можна побачити два великі стовпи диму за житловими багатоповерхівками.

Росіяни дивуються через візит невстановлених безпілотників: дивіться відео



Також соцмережами ширяться скриншоти місцевих телеграм-чатів. На них можна почитати, як росіяни розповідають про спалахи та вибухи, дивні гучні звуки та тремтячі вікна. Одна жінка зізналася, що зіткнулася з панічною атакою та ледь не впала з ліжка. Інша росіянка повідомила, що приблизно за 20 хвилин до вибухів їхало чимало пожежних машин та автівок швидкої допомоги. Також місцеві жителі написали, на яких конкретно вулицях було чути звуки "бавовни".

Росіяни жаліються на "бавовну" / Скриншоти з соцмереж

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