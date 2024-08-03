Окупанти заявили про атаку щонайменше 75 дронами: які регіони Росії були під ударом

Неспокійною видалася для росіян ніч на 3 серпня. За інформацією окупантів, низку регіонів Росії атакували щонайменше 75 безпілотників.

Не змінюючи традиціям, усі дрони буцімто було збито. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Які регіони Росії було атаковано

За інформацією росЗМІ вночі Росію атакували щонайменше 75 дронів. Як завжди, в Міноборони Росії заявили, що усі повітряні цілі нібито було знищено.

Засобами ППО перехоплено та знищено 36 БпЛА літакового типу над Ростовською, 8 над Курською, 9 над Білгородською, 17 над Орловською, 2 над Рязанською областями, по одному БПЛА над Воронезькою областю, Азовським морем та Краснодарським краєм,

– заявили у відомстві.

Втім, за інформацією від губернатора Ростовської області Васілія Голубєва, регіон атакували 55 дронів. Водночас губернатор Орловської області Андрєй Кличков заявив, що за допомогою РЕБ та силами ППО було знищено 3 БпЛА. От тільки внаслідок цих дій 2 дрони поцілили у жилий будинок в одному з районів міста.

Зауважимо, що за словами губернаторів та Міноборони країни-агресорки, влучань, постраждалих та жертв буцімто немає. Втім, є інформація, що все ж був удар по аеродрому "Морозовськ" в Ростовській області. В мережі пишуть, що там може горіти склад боєприпасів або цистерни з паливом.

Також внаслідок атаки дронів у Ростовській області спалахнув комбінат, який постачав нафтопродукти армії Росії. В мережі публікують кадри на яких видно густий стовп диму над ФДКУ "Атлас" у Кам'янському районі.