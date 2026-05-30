Без результативних влучань не обійшлося: низку регіонів Росії атакувала "зграя" дронів

Ніч проти 30 травня видалася неспокійною для росіян. У Таганрозі, а також у Рязанській, Тульській, Воронезькій, Ульяновській областях країни-агресорки "гостювала" понад сотня безпілотників.

Вороже Міноборони традиційно відзвітувало про "успішне" відбиття українського удару БпЛА. Проте без влучань таки не обійшлося.

Що відомо про атаку на Росію 30 травня?

Міноборони Росії заявило, що в нічний час сили ППО нібито збили та перехопили 127 українських безпілотників літакового типу.

За їхніми даними, дрони знищували з 20:00 29 травня до 07:00 30 травня над низкою регіонів Росії, зокрема Бєлгородською, Брянською, Волгоградською, Воронезькою, Курською, Орловською, Ростовською, Рязанською, Смоленською, Тульською, Ульяновською областями, Краснодарським краєм, Кримом, а також над акваторією Азовського моря.

У Тульській області повідомили про знищення шести безпілотників уночі силами ППО. Водночас у Ростовській області фіксували наслідки атаки.

За словами місцевої влади, у Таганрозі постраждали цивільні: двоє людей дістали поранення після влучання дрона в приватний будинок.

Також уламки БпЛА спричинили пожежі та руйнування в кількох районах області – зокрема, загоряння газової труби в житловому будинку, пошкодження даху та вікон.

Крім того, на території порту в Таганрозі сталося займання танкера, паливного резервуара та адміністративної будівлі.

Важливо! Роберт "Мадяр" Бровді підтвердив, що СБС знищили ОТРК "Іскандер" та 2 літака Ту-142 на військовому аеродромі. Йдеться також про ураження танкера тіньового флоту та нафтобази.

У Неклиновському районі зафіксовано пошкодження житлових будинків, однак без жертв.

У Воронезькій області повідомляли про збиття 13 дронів. Там внаслідок падіння уламків виникли пожежі в гаражі та пошкодження кількох будинків і господарських споруд.

В Ульяновській області заявили про знищення двох безпілотників, уламки яких впали в різних районах, але обійшлося без постраждалих. Також підтверджувалися атаки й у Рязанській області, де працювали сили ППО.

Зазначимо, що розв'язана росіянами війна дедалі сильніше відчувається навіть у найвіддаленіших районах країни-агресорки. Так, напередодні, уперше від початку повномасштабного вторгнення оголосили повітряну тривогу на всій території Уралу. Сигнали сирен пролунали в регіонах, що розташовані більш ніж за 2 тисячі кілометрів від України.