У ворожому міноборони заявили про атаку десятків БпЛА на 4 регіони Росії

Уночі Росія перебувала під атакою безпілотників. Ймовірно, ураження зазнав нафтопереробний завод у Саратові.

У міноборони країни-агресорки заявили, що у ніч проти 8 листопада сили ППО відбивали атаку дронів, передає 24 Канал.

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Десятки БпЛА атакували Росію

Так, у заяві російського відомства йдеться про знищення і перехоплення 17 українських БпЛА з яких: 6 – над територією Воронезької області; 6 – над територією Саратовської області; 4 – над територією Бєлгородської області та один – над територією Брянської області.

Як зазначили губернатори Брянщини і Воронежчини, руйнувань і постраждалих немає.

Про іншу ситуацію доповів очільник Саратовської області. Там частина уламків упала у промисловій зоні Заводського району. Відомо, що там розташований нафтопереробний завод, який входить до структури нафтової компанії "Роснефть".

На місці працюють усі необхідні екстрені служби.

До слова, 6 листопада дрони вперше атакували російську військово-морську базу у Дагестані. Згідно з супутниковими знімками, у момент атаки у порту Каспійська було багато кораблів.