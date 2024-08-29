У Севастополі та Брянській області скаржаться на атаку безпілотників
Ніч 29 серпня виявилася неспокійною для Севастополя. Так, місцева окупаційна влада заявила, що місто перебуває під атакою безпілотників.
Власне, про це повідомив губернатор Севастополя Міхаїл Развожаєв. Відповідне повідомлення з'явилося у його телеграм-каналі о 3:24, інформує 24 Канал. Додамо, що на атаку дронів скаржилися і в Брянській області Росії.
Дивіться також Уражена нафтобаза в Ростовській області досі палає: з'явилися нові кадри та супутникові фото
У Севастополі і Брянській області скаржаться на атаку дронів
Губернатор Севастополя Міхаїл Розвожаєв близько пів 4 ранку повідомляв, що військові відбивають атаку БпЛА. За його словами, працює протиповітряна оборона.
Не обійшлося і без заяви про успішну роботу "пе-ве-о". Так, Розвожаєв заявляв, що за попередньою інформацією, над акваторією моря вже збито два дрони. Усі служби приведені в стан бойової готовності.
"За інформацією Рятувальної служби Севастополя, жодні цивільні об'єкти в місті не постраждали", – зазначив Развожаєв.
Водночас інформаційний центр Кримського мосту повідомляв, що станом на 03:47 рух мостом тимчасово перекрито.
Зранку о 7:24 Развожаєв заявив про те, що атаку дронів "пе-ве-о" відбило.
Він зазначив, що відповідно до попередньої інформації, "військові на значному віддаленні від берега над акваторією знищили 4 безпілотники та 3 БЕКи".
Він додав, що за інформацією Рятівної служби Севастополя, жодні цивільні об'єкти в місті не постраждали.
Також на атаку дронів поскаржилися і в Брянській області, що в Росії. Так, в одному з російських телеграм-каналів повідомили про "збиття ще двох дронів" над цією областю. Про це в пабліку написали з посиланням на повідомлення голови регіону Алєксандра Богомаза. Перед цим Богомаз повідомляв про ще один безпілотник, який за його словами, знищила російська "ПВО".